Кубок мира по биатлону, смешанная эстафета: во сколько начало и где смотреть

Сегодня, 8 января, в Оберхофе (Германия) состоится смешанная эстафета на этапе Кубка мира по биатлону. Начало гонки — в 14.15 по московскому времени.

Состав сборной России: Максим Цветков, Александр Поварницын, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова.

Следить за ходом гонки можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ», а также с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.