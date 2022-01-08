Кубок мира по биатлону, смешанная эстафета: во сколько начало и где смотреть
12:45
Сегодня, 8 января, в Оберхофе (Германия) состоится смешанная эстафета на этапе Кубка мира по биатлону. Начало гонки — в 14.15 по московскому времени.
Состав сборной России: Максим Цветков, Александр Поварницын, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова.
Следить за ходом гонки можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ», а также с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.
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