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Кубок мира по биатлону, сингл-микст: во сколько начало и где смотреть

15:30
Антон Бабиков. Фото AFP
Антон Бабиков. Фото AFP
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Сегодня, 8 января, в Оберхофе (Германия) состоится сингл-микст на этапе Кубка мира по биатлону. Начало гонки — в 16.45 по московскому времени.

Состав сборной России: Антон Бабиков, Кристина Резцова.

Следить за ходом гонки можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ», а также с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.

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