Кубок мира по биатлону, сингл-микст: во сколько начало и где смотреть
15:30
Сегодня, 8 января, в Оберхофе (Германия) состоится сингл-микст на этапе Кубка мира по биатлону. Начало гонки — в 16.45 по московскому времени.
Состав сборной России: Антон Бабиков, Кристина Резцова.
Следить за ходом гонки можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ», а также с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.
Читайте также
Безумие в скелетоне. Немцы грубо отобрали победу у Третьякова, а наше руководство «не хочет поднимать шум»
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю