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Редькин о Резцовой: «Лидер появился, остальные девчонки будут стараться»

Редькин назвал Резцову лидером женской сборной России по биатлону
20:11
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Олимпийский чемпион по биатлону 1992 года Евгений Редькин подвел итоги женского спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе.

«На фоне ребят, конечно, результаты у девушек средние. Но очень рад, что Кристина Резцова заняла седьмое место. Это хороший и стабильный результат. По скорости и стрельбе Кристина выделяется. Сегодня порадовали ребята: и бегут, и при каких-то штрафах могут конкурировать. Девчонки, надеемся, подтянутся к Резцовой. Лидер появился, остальные будут стараться», — приводит слова Редькина «Чемпионат».

Лучшей из россиянок в спринте стала Кристина Резцова, показавшая седьмой результат. Победила норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/biathlon/news-4568711-redkin-nadeemsya-devchonki-podtyanutsya-k-rezcovoj-po-skorosti-i-strelbe-ona-vydelyaetsya.html

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Екатерина Савостина все материалы автора

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