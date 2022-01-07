Редькин о Резцовой: «Лидер появился, остальные девчонки будут стараться»

Олимпийский чемпион по биатлону 1992 года Евгений Редькин подвел итоги женского спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе.

«На фоне ребят, конечно, результаты у девушек средние. Но очень рад, что Кристина Резцова заняла седьмое место. Это хороший и стабильный результат. По скорости и стрельбе Кристина выделяется. Сегодня порадовали ребята: и бегут, и при каких-то штрафах могут конкурировать. Девчонки, надеемся, подтянутся к Резцовой. Лидер появился, остальные будут стараться», — приводит слова Редькина «Чемпионат».

Лучшей из россиянок в спринте стала Кристина Резцова, показавшая седьмой результат. Победила норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн.