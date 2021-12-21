Бергер и Мякяряйнен признаны победителями Кубка мира в сезоне-2013/14

Исполнительный комитет IBU признал финку Кайсу Мякяряйнен и норвежку Туру Бергер победительницами Кубка мира в сезоне-2013/14.

Это случилось после аннулирования результатов российской спортсменки Ольги Зайцевой, сообщает пресс-служба IBU.

Россиянка была признана виновной в нарушении антидопинговых правил. По итогам Кубка мира сезона-2013/14 Мякяряйнен опережала Бергер, но после пересчета результатов норвежка вышла вперед, опередив соперницу на 3 балла.

Тура Бергер объявила о завершении карьеры в апреле 2014 года, для Мякяряйнен сезон-2019/20 стал последним в статусе профессиональной спортсменки.