В IBU прокомментировали информацию о возможном недопуске россиян на этапы Кубка мира в Германии
Международный союз биатлонистов (IBU) выступил с заявлением по поводу возможного недопуска российских спортсменов на январские этапы Кубка мира, которые пройдут в Германии.
В организации заявили, что вакцинированные «Спутником V» спортсмены смогут принять участие в соревнованиях.
«IBU признает для своих соревнований все вакцины, одобренные на национальном уровне, и продолжает тесно сотрудничать со своей медицинской консультативной группой, организационными комитетами соревнований и национальными властями, чтобы гарантировать равный доступ к соревнованиям для всех спортсменов.
На сегодняшний день спортсмены, вакцинированные «Спутником», могут участвовать в этапах Кубка мира в Германии в январе в соответствии с исключительным правилом для этих соревнований, но должны проходить регулярную процедуру ПЦР-тестирования, чтобы войти в соревновательный «пузырь» и отели и остаться там», — приводит заявление IBU пресс-служба СБР.
В Германии пройдут два январских этапа Кубка мира: в Оберхофе и Рупольдинге.
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