Пройсс не выступит на этапе Кубка мира в Оберхофе

Немецкая биатлонистка с пропустит этап Кубка мира в Оберхофе, сообщает NRK.

Пройсс подвернула ногу на этапе Кубка мира во французском Анси. Врачи посоветовали спортсменке отдыхать как минимум десять дней.

На шестом этапе в Рупольдинге биатлонистка пока планирует выступать. Он пройдет с 10 по 16 января.

Кубок мира в немецком городе Оберхоф пройдет с 6 по 10 декабря.