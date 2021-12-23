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Пройсс не выступит на этапе Кубка мира в Оберхофе

21:21
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Немецкая биатлонистка Франциска Пройсс пропустит этап Кубка мира в Оберхофе, сообщает NRK.

Пройсс подвернула ногу на этапе Кубка мира во французском Анси. Врачи посоветовали спортсменке отдыхать как минимум десять дней.

На шестом этапе в Рупольдинге биатлонистка пока планирует выступать. Он пройдет с 10 по 16 января.

Кубок мира в немецком городе Оберхоф пройдет с 6 по 10 декабря.

Дополнительная информация:

https://www.nrk.no/sport/preuss-mister-oberhof-renn-1.15784769

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Анна Горшкова все материалы автора

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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