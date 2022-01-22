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Сегодня, 17:00

Бабиков, Серохвостов, Логинов и Латыпов побегут эстафету на этапе Кубка мира в Антхольце

Иван Шитик
Корреспондент

Тренерский штаб сборной России объявил состав на мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Антхольце. В гонке примут участие: Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Ранее Бабиков занял десятое место в масс-старте на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Латыпов стал 25-м. Логинов и Серохвостов пропускали это гонку.

Мужская эстафета пройдет 23 января. Начало соревнования — 14.15 (мск).

Сборная России по биатлону
Александр Логинов (биатлон)
Антон Бабиков
Эдуард Латыпов
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Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
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