Хованцев признался, что его настораживает состояние Латыпова после масс-старта в Антхольце

Экс-тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал результаты мужского масс-страта на этапе Кубка мира в Антхольце.

«Настораживает прежде всего состояние Латыпова, потому что это спортсмен, на хорошие результаты которого мы рассчитываем на Олимпийских играх. Сегодня у него что-то стрельба не очень пошла. Что касается тех, кто сегодня не стартовал, то наверняка, ребята с тренерами решают определенные задачи и будут более свежими к Олимпиаде. Это правильно», — сказал Хованцев «СЭ».

Хованцев также высказался о промахах Антона Бабикова.

«Конек Бабикова — стрельба. Ходом он никогда не выделялся. Сегодняшние 4 промаха — это для него многовато, хотя там практически все ошибались. На ноль стрелять было сложно, это понятно, но тут максимум два промаха должно быть. Тогда он был бы гораздо выше. Завтра эстафета, очень интересно, кто ее побежит», — добавил Хованцев.

Ранее, 22 января, Бабиков занял 10-е место в масс-старте. Латыпов после первой стрельбы шел в группе лидеров, но на втором огневом рубеже допустил сразу четыре промаха и выбыл из борьбы.

Российские биатлонисты Александр Логинов и Даниил Серохвостов пропустили масс-старт.