Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил выступление сборной России в смешанной эстафете.

10 февраля в эстафете победу одержала сборная Норвегии. Австрийцы — вторые, третьи — сборная Швеции. Сборная России заняла 9-е место.

«Я могу сказать, что все изначально было неправильно. Мы когда готовились, жили внизу, у нас и давали больше дней на восстановление. А сейчас полная езграмотность! Невозврат к собственному опыту! Ничего нового не изобретают — норвежцы как готовились, так и бегут. Логинов и Латыпов еле ноги переставляли — и такое состояние сваливается на стрельбу. А у них вялое движение какое-то!», — сказал Тихонов «СЭ».

Также Тихонов выразил надежду, что биатлонисты восстановятся к спринту.

«Через день будет спринт. Дай бог, чтобы отошли маленько. Они невосстановленные. Но вот этот биатлон с Дмитрием Губерниевым — это рожа, проваливают уже который сезон. Из-за таких болванов, как он, мы без флага и без гимна. Психологически надоел всем».

(Константин Колмаков)