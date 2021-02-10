Польховский: «Не собираемся посыпать голову пеплом. Поддержим Миронову»

Главный тренер сборной России Валерий Польховский прокомментировал выступление в смешанной эстафете на чемионате мира в Поклюке. Россияне финишировали на девятом месте. Светлана Миронова, бежавшая третий этап, допустила на «стойке» пять промахов и ушла на два штрафных круга.

«Результат получился не тот, что мы ожидали. С первого этапа как-то все не пошло, — сказал Польховский во флеш-интервью после гонки. — Сделаем аналитику, не собираемся посыпать голову пеплом. Ребята работали, дистанция была тяжелая.

Состояние рабочее, со стрельбой были проблемки на протяжении всего сезона, вот сегодня они и вырисовались.

В первую очередь поддержим Светлану. Чемпионат мира только начался. На моей практике было много чемпионатов мира, когда начинали без медалей, но все складывалось в итоге успешно. Разберемся в ситуации и готовимся к гонке".