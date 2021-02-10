Россия опустилась на пятое место в мужском Кубке наций после провала Мироновой в смешанной эстафете
Сборная России опустилась с четвертого на пятое место в зачете мужского Кубка наций после смешанной эстафеты на ЧМ в Поклюке. В зачете эстафеты россияне выпали из тройки и занимают четвертую строчку.
В самой смешанной эстафете Россия заняла девятое место, победу одержала Норвегия.
Кубок наций (м)
1 (1). Норвегия — 5736 (+210)
2 (2). Франция — 5108 (+155)
3 (3). Германия — 4883 (+135)
4 (5). Швеция — 4689 (+180)
5 (4). Россия — 4675 (+115)
6 (6). Австрия — 4237 (+195)
Кубок наций (ж)
1 (1). Франция — 5102 (+155)
2 (2). Швеция — 5082 (+180)
3 (4). Норвегия — 5046 (+210)
4 (3). Германия — 5020 (+135)
5 (5). Россия — 4674 (+115)
6 (6). Белоруссия — 4402 (+90)
Эстафета
1 (2). Норвегия — 162 (+60)
2 (1). Франция — 148 (+40)
3 (6). Швеция — 130 (+48)
4 (3). Россия — 124 (+32)
5 (4). Германия — 119 (+36)
6 (8). Австрия — 118 (+54)
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