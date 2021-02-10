Россия опустилась на пятое место в мужском Кубке наций после провала Мироновой в смешанной эстафете

Сборная России опустилась с четвертого на пятое место в зачете мужского Кубка наций после смешанной эстафеты на ЧМ в Поклюке. В зачете эстафеты россияне выпали из тройки и занимают четвертую строчку.

В самой смешанной эстафете Россия заняла девятое место, победу одержала Норвегия.

Кубок наций (м)

1 (1). Норвегия — 5736 (+210)

2 (2). Франция — 5108 (+155)

3 (3). Германия — 4883 (+135)

4 (5). Швеция — 4689 (+180)

5 (4). Россия — 4675 (+115)

6 (6). Австрия — 4237 (+195)

Кубок наций (ж)

1 (1). Франция — 5102 (+155)

2 (2). Швеция — 5082 (+180)

3 (4). Норвегия — 5046 (+210)

4 (3). Германия — 5020 (+135)

5 (5). Россия — 4674 (+115)

6 (6). Белоруссия — 4402 (+90)

Эстафета

1 (2). Норвегия — 162 (+60)

2 (1). Франция — 148 (+40)

3 (6). Швеция — 130 (+48)

4 (3). Россия — 124 (+32)

5 (4). Германия — 119 (+36)

6 (8). Австрия — 118 (+54)