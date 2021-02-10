Норвегия выиграла смешанную эстафету на ЧМ по биатлону, Россия — вне топ-5
Сборная Норвегии стала победителем смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Поклюке. За норвежцев дистанцию бежали Штурла Легрейд, Йоханнес Бе, Тирил Экхофф и Марта Ройселанн.
Серебро взяла сборная Австрии, а бронзу — сборная Швеции, не пустившая на финише вперед Украину.
Сборная России боролась за место на пьедестале до шестого огневого рубежа. Однако Светлана Миронова допустила пять промахов и вынуждена была уйти на два штрафных круга. В результате россиянки финишировали только на девятом месте.
Помимо Мироновой, на дистанцию от России вышли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, а завершала гонку Ульяна Кайшева.
Поклюка (Словения)
Чемпионат мира
Смешанная эстафета 4 х 7,5
1. Норвегия (Штурла Легрейд, Йоханнес Бе, Тирил Экхофф, Марта Ольсбу Ройселанн) — 01:20.19,3 (0 шт. кругов + 11 доп. патронов)
2. Австрия (Давид Комац, Симон Эдер, Дуня Здоуц, Лиза Тереза Хаузер) — отставание 27,0 (0 + 2)
3. Швеция (Себастьян Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Лина Перссон, Ханна Эберг) — 30,6 (0 + 8)
4. Украина (Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Юлия Джима, Елена Пидгрушная) — 31,1 (0 + 8)
5. Франция (Эмильян Жаклен, Кантен Фийон Майе, Анаис Шевалье-Буше, Жюли Симон) — 46,2 (1 + 10)
6. Италия (Дидье Бьона, Лукас Хофер, Доротея Вирер, Лиза Виттоцци) — 58,9 (0 + 6)...
9. Россия (Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева) — 2.11,4 (2 + 9)
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