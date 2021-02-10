Сборная Норвегии стала победителем смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Поклюке. За норвежцев дистанцию бежали Штурла Легрейд, Йоханнес Бе, Тирил Экхофф и Марта Ройселанн.

Серебро взяла сборная Австрии, а бронзу — сборная Швеции, не пустившая на финише вперед Украину.

Сборная России боролась за место на пьедестале до шестого огневого рубежа. Однако Светлана Миронова допустила пять промахов и вынуждена была уйти на два штрафных круга. В результате россиянки финишировали только на девятом месте.

Помимо Мироновой, на дистанцию от России вышли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, а завершала гонку Ульяна Кайшева.

Поклюка (Словения)

Чемпионат мира

Смешанная эстафета 4 х 7,5

1. Норвегия (Штурла Легрейд, Йоханнес Бе, Тирил Экхофф, Марта Ольсбу Ройселанн) — 01:20.19,3 (0 шт. кругов + 11 доп. патронов)

2. Австрия (Давид Комац, Симон Эдер, Дуня Здоуц, Лиза Тереза Хаузер) — отставание 27,0 (0 + 2)

3. Швеция (Себастьян Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Лина Перссон, Ханна Эберг) — 30,6 (0 + 8)

4. Украина (Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Юлия Джима, Елена Пидгрушная) — 31,1 (0 + 8)

5. Франция (Эмильян Жаклен, Кантен Фийон Майе, Анаис Шевалье-Буше, Жюли Симон) — 46,2 (1 + 10)

6. Италия (Дидье Бьона, Лукас Хофер, Доротея Вирер, Лиза Виттоцци) — 58,9 (0 + 6)...

9. Россия (Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева) — 2.11,4 (2 + 9)