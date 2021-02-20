Норвегия лидирует в женском Кубке наций, Россия на пятом месте
15:41
В Кубке наций по биатлону среди женщин первое место занимает сборная Норвегии. В активе у норвежек 6482 очка.
Второй идет команда Швеции (6327). На третьем месте сборная Германии (6321). Сборная Франции идет четвертой (6260). Российская команда на пятой позиции (5689).
Кубок наций (женщины)
1 (1). Норвегия — 6482 (+420)
2 (2). Швеция — 6327 (+310)
3 (4). Германия — 6321 (+390)
4 (3). Франция — 6260 (+250)
5 (5). Россия — 5689 (+210)
6 (6). Белоруссия — 5497 (+330)
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