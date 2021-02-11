Себастьян Самуэльссон: «Я бы хотел видеть более серьезные санкции в отношении России»

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон высказал свое отношение к тому, что сборная России выступает на чемпионате мира без флага, но под эмблемой национальной федерации.

Из-за допинговых санкций наши биатлонисты на стартовавшем в Поклюке чемпионате мира не имеют права выступать в форме с российским флагом, а во время церемоний награждения будет подниматься нейтральный флаг и исполняться гимн Международного союза биатлонистов.

Накануне Самуэльссон вместе со сборной Швеции стал третьим в смешанной эстафете. Команда СБР заняла только девятое место.

— Вы бежали на одном этапе с Логиновым, как это было? — вопрос Самуэльссону.

— Я много раз бегал против Логинова, так что я не думал об этом. Он обогнал меня на финишной прямой? Ничего страшного.

— Трасса на этом чемпионате действительно настолько сложная?

— Да. Особенно в последние дни, когда снег стал очень медленным. Сейчас немного похолодало, и я надеюсь, лыжня будет быстрее и станет полегче.

— Сборная СБР — вы вообще понимаете, что это такое и чем отличается от сборной России?

— Мне кажется, это не настоящее наказание. Все равно все говорят о сборной России, мы с вами говорим о России, это — Россия! И то, что на форме написано СБР, ничего не значит. Я бы хотел видеть более серьезные санкции.

— Какие, например? Чтобы россиян вообще не было на чемпионате мира?

— Сложный вопрос. Если в России действительно была государственная допинговая программа, и страна раз за разом не хочет менять своего отношения к этой проблеме... На месте российских спортсменов я бы разозлился: «Почему руководство ничего не делает?!» Мне кажется, российским биатлонистам нужно говорить об этом, говорить, что они чистые и хотят перемен в своей стране.

— Почему об этом должны говорить спортсмены, у которых в карьере никогда не было никаких нарушений и которым не за что себя винить?

— Я понимаю, что если наказать Россию, то мы накажем многих спортсменов, которые точно так же как и я соревнуются честно. Но отношение к допингу в России не меняется. И единственный способ изменить его — жесткие санкции. Сложно сказать спортсмену, что ты не будешь выступать, хотя ты и «чистый». Но и другим спортсменам тоже сложно, когда они видят, что русские выступают, несмотря на все проблемы... Это сложная тема.

— Логинов не хочет обсуждать свой допинговый случай публично. Но что, если он пригласит вас на кофе и расскажет обо всем лично — это снимет все вопросы? Вы были бы согласны на такую встречу?

— Если Логинов подойдет ко мне и скажет: «Себастиан, мне очень жаль о моем допинговом нарушении, пойдем поговорим об этом?» Я, конечно, соглашусь, почему нет?

(Наталья Марьянчик)