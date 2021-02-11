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Губерниев прокомментировал состав сборной России по биатлону на мужской спринт

16:03
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с «СЭ» поделился мнением о составе сборной России по биатлону на мужской спринт в рамках чемпионата мира в Поклюке (Словения).

«Все, кто должны были бежать — побегут. Я надеюсь, Логинов уже начнет обретать себя. На первом этапе в эстафете он выглядел не очень здорово, его состояние вызывает беспокойство. По Латыпову и Елисееву вопросов не было с самого начала. Что касается остальных, если учесть, что у нас повышенная квота, то Бабиков и Халили совершенно справедливо проходят в состав».

Также Губерниев назвал причину непопадания в состав Евгения Гараничева.

«Евгений готовится к индивидуальной гонке. Судя по чемпионату Европы, пока что он находится не в блестящей форме. Если Гараничев побежит в индивидуальной гонке, то я искренне буду за него болеть, чтобы он всех победил», — добавил Губерниев.

Гонка состоится 12 февраля, начало в 16:00 по московскому времени.

(Владимир Пушкарев)

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