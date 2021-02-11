Определен состав сборной России по биатлону на мужской спринт на ЧМ

Стал известен состав сборной России по биатлону на мужской спринт в рамках чемпионата мира в словенской Поклюке, сообщается в Telegram-канале СБР.

Состав мужской сборной: Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили.

Гонка состоится завтра, 12 февраля. Начало — в 16.00 по московскому времени.

Вчера, 10 февраля, российская команда в составе Александра Логинова, Эдуарда Латыпова, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой заняли 9-е место в смешанной эстафете в словенской Поклюке.