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Определен состав сборной России по биатлону на мужской спринт на ЧМ

15:09
Александр Логинов. Фото AFP
Александр Логинов. Фото AFP
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Стал известен состав сборной России по биатлону на мужской спринт в рамках чемпионата мира в словенской Поклюке, сообщается в Telegram-канале СБР.

Состав мужской сборной: Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили.

Гонка состоится завтра, 12 февраля. Начало — в 16.00 по московскому времени.

Вчера, 10 февраля, российская команда в составе Александра Логинова, Эдуарда Латыпова, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой заняли 9-е место в смешанной эстафете в словенской Поклюке.

Дополнительная информация:

https://t.me/russianbiathlon/364

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