Павлова в соцсетях похвасталась шикарным букетом роз

Российская биатлонистка Евгения Павлова в Instagram опубликовала фото с букетом роз.

«Будьте счастливы», — подписала публикацию 27-летняя россиянка.

В комментариях подписчики начали массово интересоваться, кто же подарил спортсменке букет, однако она никому из них так и не ответила. Кроме того, много было пожелений, чтобы свои букеты она получила и на чемпионате мира по биатлону.

На данный момент Павлова находится на учебно-тренировочном сборе в Поклюке с основной сборной России, которая продолжает подготовку к чемпионату миру.

В среду, 27 января IBU опубликовал список ограничений для сборной России на время чемпионата мира, который пройдет с 10 по 21 февраля в Поклюке (Словения).