Самуэльссон грубо послал бывшего главу IBU
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон на своей странице в Twitter обратился к бывшему главе IBU Андерсу Бессебергу.
«Идите нахрен, мистер Бессеберг», — написал Самуэльссон.
Fuck you Mr Besseberg— Sebastian Samuelsson (@SebbeSamuelsson) January 28, 2021
Сегодня, 28 января Независимая комиссия Международного союза биатлонистов признала Бессеберга и бывшего генерального секретаря IBU Николь Реш в защите интересов российских биатлонистов в допинговых скандалах.
Глава Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька, считает, что это только начало выкоренения коррупции в спорте.
«Мы рады, что наша работа помогла этой комиссии в расследовании, и мы по-прежнему готовы оказывать помощь правоохранительным органам и IBU любым возможным способом в оставшейся части этого дела», — приводит слова Баньки официальный сайт ВАДА.
Андерс Бессеберг был президентом IBU с 1993 года по 2018-й.
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