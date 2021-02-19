Объявлен состав женской сборной России по биатлону на эстафету чемпионата мира

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов 19 февраля объявил состав команды на эстафету на чемпионате мира в Поклюке (Словения), сообщает ТАСС.

В гонке примут участие Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. По словам Шашилова, изменения в составе возможны только по состоянию здоровья. Он отметил, ни одна из российских биатлонисток в данный момент не испытывает проблем со здоровьем.

Женская эстафета состоится в субботу, 20 февраля. Начало — в 13.45 (мск).