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Объявлен состав женской сборной России по биатлону на эстафету чемпионата мира

13:48
Ульяна Кайшева. Фото СБР
Ульяна Кайшева. Фото СБР
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Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов 19 февраля объявил состав команды на эстафету на чемпионате мира в Поклюке (Словения), сообщает ТАСС.

В гонке примут участие Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. По словам Шашилова, изменения в составе возможны только по состоянию здоровья. Он отметил, ни одна из российских биатлонисток в данный момент не испытывает проблем со здоровьем.

Женская эстафета состоится в субботу, 20 февраля. Начало — в 13.45 (мск).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10741461

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