Союз биатлонистов России заплатит 300 евро за изготовление флага для чемпионата мира

Союз биатлонистов России (СБР) обязали компенсировать 300 евро, которые Международный союз биатлонистов (IBU) потратил на изготовление флага для команды на чемпионате мира в Поклюке (Словения), сообщает ТАСС.

По информации источника, IBU потребовал компенсировать расходы, связанные с изготовлением флага. Отмечается, что общие расходы СБР, связанные с восстановлением полных прав организации в IBU за два года уже превысили 1 миллион евро.

СБР был ограничен в правах IBU в декабре 2017 года в связи с чередой допинговых скандалов в российском спорте. Российские биатлонисты сохранили право выступать на международных соревнованиях, однако СБР лишился возможности проводить турниры под эгидой IBU и лишилась представителей в международном союзе.

Российская команда не может выступать под своим флагом и гимном на ЧМ в связи с антидопинговыми санкциями ВАДА, вступившими в силу в декабре 2020 года. Вместо флага сборная использует монотонный флаг СБР. Вместо гимна РФ во время церемонии награждения будет использоваться гимн IBU.