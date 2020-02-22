Норвегия выиграла женскую эстафету, Россия заняла 8-е место

На чемпионате мира-2020 прошла женская эстафета. Победу одержала сборная Норвегии. В тройку лучших также попали сборные Германии и Украины, которые заняли второе и третье места соответственно.

В составе российской команды бежали Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Светлана Миронова и Лариса Куклина. На третьем этапе Миронова неудачно отстрелялась на стойке, уйдя на штрафной круг. После этого российская команда сильно отстала от лидеров и не смогла наверстать упущенное. В итоге, сборная России заняла восьмое место.

Биатлон

Антхольц-Антерсельва (Италия)

Чемпионат мира

Женщины

Эстафета 4 х 6 км

1. Норвегия (Сюнневе Солемдаль, Ингрид Таннреволь, Тирил Экхофф, Марта Ольсбу Ройселанн) — 01:07.05,7 (1 шт. круг + 9 доп. патронов)

2. Германия (Каролин Хорхлер, Ванесса Хинц, Франциска Пройсс, Дениза Херманн) — отставание 10,7 (0 + 9)

3. Украина (Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Вита Семеренко, Елена Пидгрушная) — 18,4 (0 + 8)

4. Чехия (Йессика Ислова, Маркета Давидова, Луция Харватова, Ева Пускарчикова) — 31,1 (0 + 10)

5. Швеция (Эльвира Эберг, Мона Брорссон, Лина Перссон, Ханна Эберг) — 44,9 (1 + 11)

6. Швейцария (Элиза Гаспарин, Селина Гаспарин, Аита Гаспарин, Лена Хекки) — 47,1 (0 + 11)

7. Польша (Кинга Збилут, Моника Хойниш, Камила Зук, Магдалена Гвиздон) — 50,3 (0 + 6)

8. Россия (Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Светлана Миронова, Лариса Куклина) — 1.02,6 (1 + 11)