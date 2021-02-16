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Наталья Сорокина считает, что Миронова сама лишила себя медали

18:34
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Призер чемпионата мира Наталья Сорокина (Гусева) поделилась мнением о результатах женской индивидуальной гонки на чемпионате мира по биатлону 16 февраля. Лучшая среди россиянок Светлана Миронова заняла пятое место.

«Миронова и Куклина сегодня неплохо пробежали, но Света сама себя лишила медали, — цитирует Сорокину «Советский спорт». — Недоработала последний рубеж, нужно было сделать выводы из ошибок на предыдущих рубежах.

А так, мне понравилось, как она сегодня боролась, ходом отыгрывала на кругах отставание. Этим она показала, что находится в неплохой форме, но допускает ошибки на рубежах.

Хотя Света сказала, что на тренировке поработала над своими ошибками, и, в принципе, неплохо с ними справилась. Однако на последнем рубеже, видимо, сказалась усталость — недоработала и лишила себя медали".

Победу в гонке одержала чешка Маркета Давидова. Она смогла преодолеть 15-километровую дистанцию с четырьмя рубежами без промахов за 42 минуты 27,7 секунды. В тройку лучших также вошли шведка Ханна Эберг и норвежка Ингрид Таннреволь.

Дополнительная информация:

https://www.sovsport.ru/biathlon/articles/2:974228

Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет

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