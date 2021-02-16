Губерниев предложил российским олигархам скинуться на зарплату Фуркада

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» слова француза Мартена Фуркада.

Во вторник, 15 февраля, пятикратный олимпийский чемпион в интервью «Матч ТВ» заявил о готовности стать тренером сборной России.

«Насчет приглашения Фуркада в качестве тренера не уверен, скорее в качестве мотиватора и спарринг-партнера, — заявил Губерниев «СЭ». — Я посмотрел в Forbes, Потанин пробил отметку в 30 миллиардов долларов. У Мордашова — 28, у Лисина — 26. Мне кажется, могут вполне скинуться на Мартена Фуркада наши уважаемые олигархи».

Мартен Фуркад завершил карьеру в 2020 году.