Губерниев предложил российским олигархам скинуться на зарплату Фуркада
17:55
Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» слова француза Мартена Фуркада.
Во вторник, 15 февраля, пятикратный олимпийский чемпион в интервью «Матч ТВ» заявил о готовности стать тренером сборной России.
«Насчет приглашения Фуркада в качестве тренера не уверен, скорее в качестве мотиватора и спарринг-партнера, — заявил Губерниев «СЭ». — Я посмотрел в Forbes, Потанин пробил отметку в 30 миллиардов долларов. У Мордашова — 28, у Лисина — 26. Мне кажется, могут вполне скинуться на Мартена Фуркада наши уважаемые олигархи».
Мартен Фуркад завершил карьеру в 2020 году.
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