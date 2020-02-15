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Логинов — первый с 2008 года россиянин, который завоевал золото спринта на чемпионате мира

17:50
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Биатлонист Александр Логинов победил в мужском спринте на 10 километров на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

Спортсмен стал первым российским представителем с 2008 года, кому удалось выиграть золото спринта на ЧМ, сообщает Gracenote Olympic.

В последний раз это сделал Максим Чудов в спринте на 10 километров в шведском Эстерсунде.

Логинов выиграл золото в спринте на ЧМ по биатлону!

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