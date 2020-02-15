Логинов выиграл золото в спринте на ЧМ по биатлону!

Александр Логинов выиграл золото в спринте на чемпионате мира. Россиянин прошел дистанцию без промахов и впервые в карьере стал чемпионом мира (после одной серебряной и двух бронзовых медалей).

28-летний биатлонист прервал серию сборной России из 28 гонок без медалей (с учетом Кубка мира).

Антхольц-Антерсельва (Италия)

Чемпионат мира

Мужчины

Спринт, 10 км

1. Александр Логинов (Россия) — 22.48,1 (0)

2. Кантен Фийон Майе (Франция) — отставание 6,5 (1)

3. Мартен Фуркад (Франция) — 19,5 (0)

4. Тарьей Бе (Норвегия) — 22,5 (0)

5. Йоханнес Бе (Норвегия) — 23,9 (1)

6. Эмильян Жаклен (Франция) — 29,8 (1)...

12. Матвей Елисеев (Россия) — 1.09,1 (1)...

21. Никита Поршнев (Россия) — 1.22,3 (0)...

56. Евгений Гараничев (Россия) — 2.26,4 (3)