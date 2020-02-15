Логинов выиграл золото в спринте на ЧМ по биатлону!
Александр Логинов выиграл золото в спринте на чемпионате мира. Россиянин прошел дистанцию без промахов и впервые в карьере стал чемпионом мира (после одной серебряной и двух бронзовых медалей).
28-летний биатлонист прервал серию сборной России из 28 гонок без медалей (с учетом Кубка мира).
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Чемпионат мира
Мужчины
Спринт, 10 км
1. Александр Логинов (Россия) — 22.48,1 (0)
2. Кантен Фийон Майе (Франция) — отставание 6,5 (1)
3. Мартен Фуркад (Франция) — 19,5 (0)
4. Тарьей Бе (Норвегия) — 22,5 (0)
5. Йоханнес Бе (Норвегия) — 23,9 (1)
6. Эмильян Жаклен (Франция) — 29,8 (1)...
12. Матвей Елисеев (Россия) — 1.09,1 (1)...
21. Никита Поршнев (Россия) — 1.22,3 (0)...
56. Евгений Гараничев (Россия) — 2.26,4 (3)