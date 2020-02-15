Логинов остался на 6-м месте в общем зачете, лидирует Фуркад
Россиянин Александр Логинов стал победители спринта на чемпионате мира в Антхольце. В общем зачете россиянин остался на шестом месте. Лидерство сохранил француз Мартен Фуркад.
А вот в зачете спринта Логинов поднялся на вторую строчку.
Общий зачет (м)
1 (1). Мартен Фуркад (Франция) — 649 (+48)
2 (2). Кантен Фийон Майе (Франция) — 586 (+54)
3 (3). Йоханнес Бе (Норвегия) — 522 (+40)
4 (5). Тарьей Бе (Норвегия) — 504 (+43)
5 (4). Симон Дестье (Франция) — 502 (+23)
6 (6). Александр Логинов (Россия) — 496 (+60)
12 (12). Матвей Елисеев (Россия) — 361 (+29)
34 (33). Евгений Гараничев (Россия) — 104 (0)
38 (38). Никита Поршнев (Россия) — 88 (+20)
53 (49). Кирилл Стрельцов (Россия) — 46 (0)
57 (52). Эдуард Латыпов (Россия) — 39 (0)
62 (60). Дмитрий Малышко (Россия) — 32 (0)
68 (64). Антон Бабиков (Россия) — 27 (0)
Спринт (м)
1 (1). Мартен Фуркад (Франция) — 268 (+48)
2 (3). Александр Логинов (Россия) — 251 (+60)
3 (4). Кантен Фийон Майе (Франция) — 234 (+54)
4 (5). Тарьей Бе (Норвегия) — 219 (+43)
5 (2). Симон Дестье (Франция) — 216 (+23)
6 (8). Йоханнес Бе (Норвегия) — 203 (+40)
7 (6). Матвей Елисеев (Россия) — 200 (+29)
35 (45). Никита Поршнев (Россия) — 48 (+20)
44 (37). Евгений Гараничев (Россия) — 37 (0)
59 (54). Эдуард Латыпов (Россия) — 19 (0)
63 (58). Дмитрий Малышко (Россия) — 14 (0)