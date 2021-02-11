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IBU разъяснил запрет российским биатлонистам на размещение флага страны в соцсетях

11:58
Александр Логинов. Фото AFP
Александр Логинов. Фото AFP
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Генеральный секретарь Международного союза биатлонистов (IBU) Никлас Карлссон в интервью ТАСС 11 февраля рассказал, какие публикации могут размещать в соцсетях российские биатлонисты во время чемпионата мира в словенской Поклюке.

«Приведу пример. Александр Логинов в прошлом году отлично выступил в Антхольце, там он отпраздновал победу под российским флагом. Если в своей социальной сети он захочет напомнить о том успехе, который он, возможно, считает одним из главных в своей жизни, то может разместить фото с флагом. Запрет на использование российского флага распространяется только на событие, на котором мы находимся», — заявил Карлссон.

В то же время, чиновник отметил, что любая публикация с российским флагом во время чемпионата мира будет считаться нарушением из-за запрета использования символики «конкретно на этой площадке», то есть, мировом первенстве.

В среду, 10 февраля спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, сославшись на Союз биатлонистов России, заявил, что никакого запрета на использования российской символики в документах нет.

16 декабря 2020 года вступили в силу двухлетние санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые предполагают запрет на использование на чемпионатах мира и Олимпийских играх российских флага, герба и гимна. На ЧМ в Поклюке российские биатлонисты выступают как команда Союза биатлонистов России. На их эмблеме вместо флага изображен логотип СБР.

Чемпионат мира по биатлону проходит с 10 по 22 февраля.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10674387

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