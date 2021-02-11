Итальянский биатлонист Виндиш: «Русским не хватает немного удачи, чтобы выиграть медаль»

Трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр Доменик Виндиш рассказал, что думает о выступлении российских биатлонистов в этом сезоне.

«Русские очень сильны, часто попадают в десятку лучших... Даже странно, что им всегда чего-то не хватает, чтобы подняться на подиум. Думаю, русским не хватает немного удачи. Чтобы выиграть медаль, все должно быть идеально: нужен правильный день, правильный материал, может быть, чтобы кто-то из фаворитов немного ошибся», — цитирует Виндиша «Советский спорт».

Вчера, 10 февраля, сборная России на чемпионате мира по биатлону заняла 9-е место в смешанной эстафете. Первыми стали норвежцы.