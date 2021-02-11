Куклина рассказала о допинг-контроле на чемпионате мира в словенской Поклюке
12:56
Российская биатлонистка Лариса Куклина в своем Instagram сообщила, что сегодня, 11 февраля, посетила допинг-контроль на чемпионате мира в словенской Поклюке.
«Время 7 утра. Как вы думаете, где я сижу уже? На допинг-контроле. Надеюсь, что утро все равно хорошее. Желаю всем хорошего дня и позитива», — сказала Куклина в сторис.
«Ранний визит допинг-контроля не испортил мое утро», — написала биатлонистка на фотографии.
Чемпионат мира по биатлону проходит с 10 по 22 февраля.
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