ЧМ ПО БИАТЛОНУ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон   //    Чемпионат мира

Губернив узнал, что IBU не запрещала биатлонистам использовать российскую символику в соцсетях

17:58
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram
Теги:

Комментатор Дмитрий Губерниев в эфире смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону сообщил, что Международный союз биатлонистов (IBU) не запрещал россиянам использовать национальную символику в соцсетях. Данная информация появилась накануне.

«Есть информация, что запрета от IBU нет. И в решении CAS этого нет. Понятно, что обжегшись на молоке, дуем на воду. Но такого запрета нет!» -сказал Губерниев, сославшись на Союз биатлонистов России.

В декабре 2020 года вступили в силу двухлетние санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые предполагают запрет на использование на чемпионатах мира и Олимпийских играх российских флага, герба и гимна. На ЧМ в Поклюке российские биатлонисты выступают как команда Союза биатлонистов России. На их эмблеме вместо флага изображен логотип СБР.

Трансляция смешанной эстафеты на ЧМ по биатлону в Поклюке

Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир