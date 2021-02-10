Губернив узнал, что IBU не запрещала биатлонистам использовать российскую символику в соцсетях

Комментатор Дмитрий Губерниев в эфире смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону сообщил, что Международный союз биатлонистов (IBU) не запрещал россиянам использовать национальную символику в соцсетях. Данная информация появилась накануне.

«Есть информация, что запрета от IBU нет. И в решении CAS этого нет. Понятно, что обжегшись на молоке, дуем на воду. Но такого запрета нет!» -сказал Губерниев, сославшись на Союз биатлонистов России.

В декабре 2020 года вступили в силу двухлетние санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые предполагают запрет на использование на чемпионатах мира и Олимпийских играх российских флага, герба и гимна. На ЧМ в Поклюке российские биатлонисты выступают как команда Союза биатлонистов России. На их эмблеме вместо флага изображен логотип СБР.

Трансляция смешанной эстафеты на ЧМ по биатлону в Поклюке