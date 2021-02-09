Российским биатлонистам на чемпионате мира запретили публиковать в соцсетях символы страны

Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что российским биатлонистам и тренерам рекомендовано не публиковать в социальных сетях изображение государственных символов страны во время чемпионата мира в Словении. Отмечается, что за публикации будет вынесено предупреждение.

В декабре 2020 года вступили в силу двухлетние санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые предполагают запрет на использование на чемпионатах мира и Олимпийских играх российских флага, герба и гимна.

На ЧМ российские биатлонисты выступят в статусе команды Союза биатлонистов России. Вместо российского триколора на флаге будет изображен монохромный логотип СБР.

Стартовая гонка ЧМ состоится в среду, 10 февраля, начало — в 17:00 (мск).