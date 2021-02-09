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Российским биатлонистам на чемпионате мира запретили публиковать в соцсетях символы страны

17:28
Российским биатлонистам на чемпионате мира запретили публиковать в соцсетях символы страны. Фото СБР
Российским биатлонистам на чемпионате мира запретили публиковать в соцсетях символы страны. Фото СБР

Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что российским биатлонистам и тренерам рекомендовано не публиковать в социальных сетях изображение государственных символов страны во время чемпионата мира в Словении. Отмечается, что за публикации будет вынесено предупреждение.

В декабре 2020 года вступили в силу двухлетние санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые предполагают запрет на использование на чемпионатах мира и Олимпийских играх российских флага, герба и гимна.

На ЧМ российские биатлонисты выступят в статусе команды Союза биатлонистов России. Вместо российского триколора на флаге будет изображен монохромный логотип СБР.

Стартовая гонка ЧМ состоится в среду, 10 февраля, начало — в 17:00 (мск).

Дополнительная информация:

https://ru.biathlonworld.com/

Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет

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