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Хофер оценил сборную России по биатлону перед стартом ЧМ в Поклюке

15:58
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Итальянский биатлонист Лукас Хофер поделился мнением о сборной России в преддверии старта чемпионата мира в Поклюке (Словения).

«Ваша команда прогрессирует очень хорошо. Мы видели, как россияне хорошо выступили в Оберхофе и Антерсельве, уверен, что они прибыли в Поклюку в хорошей форме. Начало сезона у них было не самым удачным, но может быть, они рассчитывали выйти на пик формы чуть позже — как раз к чемпионату мира. Плюс в Словении трасса, на которой Россия традиционно выступает очень хорошо», — цитирует «Советский спорт» Хофера.

Чемпионат мира в Поклюке пройдет с 10 по 21 февраля. Первая гонка — смешанная эстафета — состоится сегодня, 10 февраля. Начало — в 17.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.sovsport.ru/biathlon/articles/2:973411

Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет

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