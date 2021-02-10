Латыпов: «Последний круг мышцы сковало и не смог выдать сильный финиш»

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал свое выступление в смешанной эстафете в Поклюке (Словения). 26-летний спортсмен бежал в составе сборной России на втором этапе.

«Сперва попал и была уверенность, что надо продолжать в том же темпе. Потом добил допами, но потерял много времени. Со стойкой справился, но понятно, что не дело это. Форма хорошая, но погодные условия довольно сложные. Влажность почти 100 процентов, дышится тяжело. Последний круг мышцы сковало и не смог добавить и выдать сильный финиш», — сказал Латыпов в эфире телеканала «Матч ТВ».