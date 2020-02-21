Гараничев все-таки побежит эстафету на ЧМ, Халили выведен из четверки

Определился окончательный состав мужской сборной на эстафету на чемпионате мира, передает из Антерсельвы спецкор «СЭ» Владимир Иванов.

Еще накануне большинство поддерживало следующий расклад: Карим Халили, Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Александр Логинов.

Однако вчера вечером, буквально во время тренерского голосования, ситуация внезапно поменялась. Участие в нем принимали пять человек: Анатолий Хованцев, Владимир Драчев, Максим Максимов, Артем Истомин и Сергей Белозеров.

В итоге двое поддержали планируемый расклад, а трое, то есть большинство, сошлись на другом варианте: Евгений Гараничев, Елисеев, Поршнев и Логинов. В итоге эстафету побежит эта четверка, а Халили в окончательный состав не попал.

Анатолий Хованцев: «Да, Гараничев побежит эстафету, верим в него»