Анатолий Хованцев: «Да, Гараничев побежит эстафету, верим в него»

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев подтвердил инсайд «СЭ» по поводу состава на завтрашнюю эстафету. Гонку побегут Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Александр Логинов.

Хованцев подтвердил, что нашу команду представит именно эта четверка, передает из Антерсельвы спецкор «СЭ» Владимир Иванов.

— Все правильно, Гараничев завтра бежит первый этап, — подтвердил Хованцев. — Верим, что Женя справится. Дальше Елисеев, Поршнев и Логинов. Будем бороться.