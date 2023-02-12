Француженка Симон выиграла гонку преследования на чемпионате мира

Французская биатлонистка Жюли Симон выиграла гонку преследования на чемпионате мира по биатлону в Оберхофе.

Она опередила немку Дениз Херманн-Вик, которая стартовала с первого места, но на стрельбище допустила за гонку четыре промаха.

Третье место досталось представительнице Норвегии Марте Ольсбу Ройселанн, которая с тремя промахами уступила победительнице 37,3 секунды.

12 февраля также пройдет гонка преследования и у мужчин.