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Сегодня, 16:01

Француженка Симон выиграла гонку преследования на чемпионате мира

Иван Шитик
Корреспондент
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Французская биатлонистка Жюли Симон выиграла гонку преследования на чемпионате мира по биатлону в Оберхофе.

Она опередила немку Дениз Херманн-Вик, которая стартовала с первого места, но на стрельбище допустила за гонку четыре промаха.

Третье место досталось представительнице Норвегии Марте Ольсбу Ройселанн, которая с тремя промахами уступила победительнице 37,3 секунды.

12 февраля также пройдет гонка преследования и у мужчин.

Дениза Херрманн
Жюли Симон
Марта Ольсбу Ройселанн
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Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет
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