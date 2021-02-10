Бывший тренер сборной России Хованцев назвал слабую сторону Логинова

Бывший тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев поделился с «СЭ» своим мнением, касаемо возможных результатов на чемпионате мира в Поклюке.

«Шансы мужской части команды предпочтительнее по отношению к нашей женской. Я бы не убирал со счетов Елисеева и Латыпова. Елисеев — это, конечно, спринт, хотя если он справится со стрельбой и будет настроен, то тогда его и на масс-старт. Все будет зависеть от того, как наши ребята будут стрелять, и как много лидеров будет ошибаться, на самом деле. Мы под этим давлением, под этой зависимостью, потому что скорости нам немножко не хватает», — сказал «СЭ» Хованцев.

Хованцев считает, что Логинов в скорости выглядит хуже, чем два года назад, но в его подготовке были определенные моменты, которые не давали показать Александру все, на что он способен. Экс-тренер российской сборной добавил, что сейчас все будет зависеть от того, как он провел последний этап перед чемпионатом мира.

«Что касается женской команды, то, здесь, прежде всего, большая эстафета, где у нас уже более ровный и сбалансированный состав. И в плане стрельбы могут пройти на ней все четыре этапа очень хорошо. Индивидуальные гонки — это, конечно, сложно, потому что конкурентов для россиянок больше, чем в эстафетах. Тут то же самое — какие будут погодные условия, и ждать ошибок от соперниц. Если говорить конкретно, прежде всего, это норвежки, дальше — Доротея Вирер и Лиза Витоцции из Италии, шведки — в личных гонках обе сестры Эберг, и немки».

С 10 по 21 февраля в Поклюке (Словения) пройдет чемпионат мира по биатлону.

(Екатерина Звенигородская)