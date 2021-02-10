Роднина высказалась о запретах для российских биатлонистов на чемпионате мира

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала новость о запрете российским биатлонистам размещать в соцсетях флаг страны.

Ранее международная федерация биатлона (IBU) запретила публикацию российскими спортсменами в социальных сетях национальных символов во время чемпионата мира.

«Наверное, у международной федерации есть обоснования этого запрета. В биатлоне в свое время наши спортсмены перешли много границ. Конечно, аукаются допинговые истории. Это же так быстро не пройдет. Мы не делаем никаких выводов. Хоть одного спортсмена наказали? Мы все время говорим только о том, как нам наступают на пятки и нас обижают. Но мы нигде не говорим, что нарушили и должны исправить, а такие-то люди понесли наказание», — заявила Роднина «СЭ».

Также Роднина назвала виноватого в сложившейся ситуации.

«Мы сами довели ситуацию до такого абсурда. Надолго ли? Не знаю. Не дай бог еще совершатся такие глупости, какие были в легкой атлетике. На страну санкции накладывают, а на спортсмена и на тренера? Может быть, наказание и есть, но у нас информации у нас нет. И всем кажется, что немного поругают, в угол поставят и хватит. А так не получится — отвечать придется по полной. Хотелось бы, чтобы были какие-то выводы».

(Константин Колмаков)

Чемпионат мира по биатлону стартует 10 февраля в словенской Поклюке. Смешанная эстафета, в которой примут участие россияне Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева, начнется в 17:00 по московскому времени.