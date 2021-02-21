Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал «СЭ» результат мужского масс-старта на чемпионате мира в Поклюке (Словения).

«Мы всегда ждем и надеемся, что у нас будут медали. У мужчин есть хотя бы бронза в эстафете. Если говорить в целом, то создается очень печальное впечатление о нашей команде. Хотелось бы найти какие-то слова поддержки. Понятно, что спортсмены выкладываются, стараются на 100%, но не получается. Видно, что форма не та. Во многих гонках и стрельбы не было. У нас есть сейчас большие проблемы в команде, в месте подготовки», — сказал Драчев «СЭ».

Драчев также считает, что нужно заниматься всем спортом, начиная с детей самого маленького возраста.

«Когда нам стоит ждать результатов от сборной? Когда подготовим огромный фундамент среди детей, когда лыжные секции будут в каждом населенном пункте. Вокруг только одного Осло более 1000 км лыжных трас, а у нас во всей стране не насобираем столько. Переквалификации тренеров почти не происходит. Их работа ведется на самом-самом примитивном уровне: кинул мяч — пошли играть, дал лыжи — пошли кататься. А где кататься? По сугробам? У норвежцев 5 млн жителей, 4,5 млн у них катается на лыжах, а у нас и миллиона нет. Но есть поговорка: «Сколько трактор ни тренируй, он «Волгу» не обгонит». Надо искать самородков. Чепиков, Тарасов — они же родились в Алтайском крае, в глубинке. У нас не получилось подготовиться, не получилось настроить команду. Где у нас резерв? У нас резервная команда старше основной, там люди, которым за 30. Что они там делают? Кто у нас побежит через год, через два?» — добавил Драчев.

21 февраля на ЧМ-2021 состоялся мужской масс-старт, по результатам которого 1-е и 2-е место заняли норвежцы Штурла Легрейд и Йоханнес Дале , 3-е — француз Фийон-Майе. Александр Логинов стал 9-м.

(Екатерина Звенигородская)