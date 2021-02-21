Норвежец Штурла Легрейд выиграл масс-старт на чемпионате мира по биатлону в Поклюке. В тройку вошли еще один представитель Норвегии Йоханнес Дале и француз Кантен Фийон Майе.

Лучшим из россиян стал Александр Логинов, занявший 9-е место.

Мужской масс-старт стал последним соревнованием на турнире. Сборная России завоевала одну бронзовую медаль — в мужской эстафете.

Поклюка (Словения)

Чемпионат мира

Мужчины

Масс-старт

15 км

1. Штурла Легрейд (Норвегия) — 36.27,2 (1 шт. круг)

2. Йоханнес Дале (Норвегия) — отставание 10,2 (2)

3. Кантен Фийон-Майе (Франция) — 12,8 (2)

4. Симон Эдер (Австрия) — 23,1 (1)

5. Яков Фак (Словения) — 30,0 (1)

6. Тарьей Бе (Норвегия) — +33,3 (2)...

9. Александр Логинов (Россия) — 50,0 (2)...

14. Эдуард Латыпов (Россия) — 01.32,1 (2)

15. Матвей Елисеев (Россия) — 01.43,9 (3)...

20. Карим Халили (Россия) — 02.19,1 (3)