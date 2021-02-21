Драчев резко высказался о нынешнем руководстве СБР

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев раскритиковал нынешнее руководство федерации после завершения чемпионата мира в Поклюке.

«Надо смотреть, как готовились на последний этап перед чемпионатом мира, был же небольшой прогресс, даже победы. Приехали в Словению с хорошим настроением, и понеслась — каждая гонка все хуже и хуже. На мой взгляд, это слабое руководство в СБР. Стоящие у руля федерации люди — достаточно далекие от этого дела. Мы же понимаем, кто они и как они, как это все было. Понятно, что я сам был президентом СБР, и они определенным методом убрали меня из федерации, потому что реформы в спорте никому не нравятся. Я начал реформировать всю систему, но, к сожалению, это никому не понравилось.

В биатлоне что плохо? Все тянут в разные стороны, как лебедь, рак и щука. И договориться очень сложно. Я когда пришел в СБР, сходил к Прохорову, сказал ему: мол, Михаил Дмитриевич, давайте так и так. А он ответил: «Нет, больше в этой «дружной» биатлонной семье я не участвую». Хватило ему. Вы посмотрите на состав правления и руководства СБР, там все те же лица, кто привел биатлон в это чудесное время, то есть к развалу. И сейчас они пришли обратно, чтобы сделать это еще раз. Похоже, российскому биатлону так надо, раз делегаты голосуют за них на выборах. Видимо, нашему биатлону надо упасть так глубоко, чтобы выкарабкиваться. До дна мы уже долетели. Нужно садиться всем, кто хочет помочь, и организовать какую-то работу на исправление ситуации», — заявил Драчев в интервью РИА Новости.

Российские спортсмены разделили седьмое-девятое места с командами Белоруссии и Украины в медальном зачете чемпионата мира по биатлону, который завершился в воскресенье в словенской Поклюке.

В активе трех команд по одной бронзовой медали мирового первенства. Россияне Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов заняли третье место в эстафете, которая прошла в субботу.