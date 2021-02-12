Драчев обвинил СБР в популизме из-за претензий к логотипу на ЧМ

Бывший президент СБР Владимир Драчев раскритиковал нынешнее руководство организации за письмо в адрес IBU по поводу санкций на чемпионате мира. СБР в письме выразил несогласие с ограничением на использование цветного логотипа на турнире в Поклюке.

«Считаю, что это второстепенный вопрос, совершенно не важный на данный момент. Надо заниматься другими делами, есть очень много вопросов, которые надо решать, а не эмблему обсуждать. Есть много других дел, которыми нужно заниматься, а обсуждать внешний вид эмблемы — это, на мой взгляд, просто популизм. Надо заниматься серьезными делами! Все, что происходит в Союзе биатлонистов России, намного важнее, чем это», — цитирует ТАСС Драчева.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне в декабре запретил россиянам выступать под национальной символикой на Олимпиадах и чемпионатах мира. Российская команда участвует в ЧМ по биатлону под названием RBU (Russian Biathlon Union), на ее форме вместо флага нашит логотип Союза биатлонистов России в монохромных цветах.