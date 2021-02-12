ЧМ ПО БИАТЛОНУ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон   //    Чемпионат мира

Драчев обвинил СБР в популизме из-за претензий к логотипу на ЧМ

19:57

Бывший президент СБР Владимир Драчев раскритиковал нынешнее руководство организации за письмо в адрес IBU по поводу санкций на чемпионате мира. СБР в письме выразил несогласие с ограничением на использование цветного логотипа на турнире в Поклюке.

«Считаю, что это второстепенный вопрос, совершенно не важный на данный момент. Надо заниматься другими делами, есть очень много вопросов, которые надо решать, а не эмблему обсуждать. Есть много других дел, которыми нужно заниматься, а обсуждать внешний вид эмблемы — это, на мой взгляд, просто популизм. Надо заниматься серьезными делами! Все, что происходит в Союзе биатлонистов России, намного важнее, чем это», — цитирует ТАСС Драчева.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне в декабре запретил россиянам выступать под национальной символикой на Олимпиадах и чемпионатах мира. Российская команда участвует в ЧМ по биатлону под названием RBU (Russian Biathlon Union), на ее форме вместо флага нашит логотип Союза биатлонистов России в монохромных цветах.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10684723

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир