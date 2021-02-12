Елисеев показал то, на что способен в спринте на чемпионате мира

Россиянин Матвей Елисеев рассказал о своем выступлении в спринте на чемпионате мира. Спортсмен чистой стрельбой занял 19-е место.

Швед Мартин Понсилуома выиграл мужской спринт на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке. Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, занявший десятое место с одним промахом.

— В целом доволен, смог показать то, на что способен, но сейчас этого недостаточно, — сказал Елисеев. — Ждали свежий снег, поэтому был расчет стартовать в первой группе. Но снега в итоге выпало очень мало. В целом, что-то пошло не так. Я готовился, чтобы быть более быстрым на трассе, но что есть — то есть. На высоте обычно чувствую себя нормально, это не проблема. Да и не такая уж здесь большая высота.

— Как отнеслись к тому, что вас не поставили на смешанную эстафету?

— Немного расстроился. Но тренеры так решили, и сказали мне об этом заранее — еще в Оберхофе. Соответственно, я спокойно готовился к спринту. (Наталья Марьянчик)