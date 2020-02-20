Чемпионат мира по биатлону 2020: видеотрансляция синглмикста

В четверг, 20 февраля, в Италии продолжится чемпионат мира по биатлону. В 17.15 по московскому времени начнется синглмикст.

«СЭ» проведет трансляцию этой гонки.

За сборную России выступят Лариса Куклина и Матвей Елисеев.

Видеотрансляция синглмикста на ЧМ по биатлону с комментариями Дмитрия Губерниева //

Видеотрансляции ЧМ-2020 на Первом канале //

Полное расписание и результаты чемпионата мира по биатлону //

Медальный зачет ЧМ-2020 по биатлону