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15 февраля, 16:00

Чемпионат мира: где смотреть трансляцию сингл-микста в прямом эфире

В 19.40 на Окко начнется трансляция сингл-микста ЧМ-2024 по биатлону
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон.
Себастьян Самуэльссон.
Фото Global Look Press

15 февраля в чешском Нове-Место на территории спортивного комплекса «Высочина-арена» пройдет одиночная смешанная эстафета чемпионата мира-2024 по биатлону. Она начнется в 20.00 по московскому времени.

Посмотреть в прямом эфире видеотрансляцию сингл-микста можно будет по подписке в онлайн-сервисе Окко Спорт. Начало — в 19.40 мск. Ключевые события одиночной смешанной эстафеты ЧМ-2024 15 февраля будут доступны в матч-центре «СЭ».

Сборные России и Белоруссии не выступают на чемпионате мира по биатлону в связи с решением IBU об отстранении национальных команд от участия в международных турнирах.

Ранее, 14 февраля, норвежец Йоханнес Бе победил в индивидуальной гонке на ЧМ-2024 в Нове-Место. Спортсмен прошел дистанцию за 45 минут 49,0 секунды, допустив один промах.

13 февраля итальянка Лиза Виттоцци заняла первое место в индивидуальной гонке в Чехии. Она преодолела дистанцию за 40.02,9 минуты и без единого промаха.

Чемпионат мира по биатлону-2024: даты и расписание гонок

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Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет
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