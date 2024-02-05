Чемпионат мира по биатлону-2024: даты и расписание гонок
Чемпионат мира по биатлону-2024 пройдет в феврале с 7 по 18 февраля года в Нове-Место, Чехия. Гонки примет спортивный комплекс «Высочина-арена». «СЭ» представляет расписание предстоящих соревнований.
Расписание чемпионата мира по биатлону-2024
7 февраля, среда
Смешанная эстафета — 19:20
9 февраля, пятница
Спринт, женщины -19:20
10 февраля, суббота
Спринт, мужчины — 19:05
11 февраля, воскресенье
Гонка преследования, женщины — 16:30
Гонка преследования, мужчины — 19:05
13 февраля, вторник
Индивидуальная гонка, женщины — 19:10
14 февраля, среда
Индивидуальная гонка, мужчины — 19:20
15 февраля, четверг
Сингл-микст — 20:00
17 февраля, суббота
Эстафета, женщины — 15:45
Эстафета, мужчины — 18:30
18 февраля, воскресенье
Масс-старт, женщины — 16:15
Масс-старт, мужчины — 18:30
Время начала соревнований — московское.
Российские спортсмены не могут принимать участия в международных стартах после решения IBU об отстранении в марте 2022 года. В сентябре 2022-го организация продлила санкции в отношении россиян до дальнейшего уведомления.