Чемпионат мира по биатлону-2024: даты и расписание гонок

Чемпионат мира по биатлону-2024 пройдет в феврале с 7 по 18 февраля года в Нове-Место, Чехия. Гонки примет спортивный комплекс «Высочина-арена». «СЭ» представляет расписание предстоящих соревнований.

Расписание чемпионата мира по биатлону-2024

7 февраля, среда

Смешанная эстафета — 19:20

9 февраля, пятница

Спринт, женщины -19:20

10 февраля, суббота

Спринт, мужчины — 19:05

11 февраля, воскресенье

Гонка преследования, женщины — 16:30

Гонка преследования, мужчины — 19:05

13 февраля, вторник

Индивидуальная гонка, женщины — 19:10

14 февраля, среда

Индивидуальная гонка, мужчины — 19:20

15 февраля, четверг

Сингл-микст — 20:00

17 февраля, суббота

Эстафета, женщины — 15:45

Эстафета, мужчины — 18:30

18 февраля, воскресенье

Масс-старт, женщины — 16:15

Масс-старт, мужчины — 18:30

Время начала соревнований — московское.

Российские спортсмены не могут принимать участия в международных стартах после решения IBU об отстранении в марте 2022 года. В сентябре 2022-го организация продлила санкции в отношении россиян до дальнейшего уведомления.

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