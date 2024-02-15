Франция выиграла сингл-микст на чемпионате мира, Норвегия — третья

Французские биатлонисты Кентен Фийон-Майе и Лу Жанмонно выиграли сингл-микст на чемпионате мира в Нове-Место.

Французы преодолели дистанцию за 36 минут 21,7 секунды, использовав три дополнительных патрона.

Второй в гонке стала команда Италии, которую представляли Томмазо Джакомель и Лиза Виттоцци. Они отстали от лидера на 24,6 секунды (5 доппатронов).

Тройку лучших замкнула сборная Норвегии (Йоханнес Бе и Ингрид Тандревольд; +27,4; 1 штрафной круг и 7 доппатронов).

Чемпионат мира-2024. Нове-Место

Одиночная смешанная эстафета

1. Франция (Кентен Фийон-Майе, Лу Жанмонно) — 36.21,7 (0 штрафных кругов + 3 промаха)

2. Италия (Томмазо Джакомель, Лиза Виттоцци) +24,6 секунды (0+5)

3. Норвегия (Йоханнес Бе, Ингрид Тандревольд) + 27,4 (1+7)