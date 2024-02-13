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Сегодня, 20:33

Виттоцци завоевала первое индивидуальное золото на чемпионате мира по биатлону в Нове-Место

Виктория Кравченко
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Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци заняла первое место в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Нове-Место. Она преодолела дистанцию за 40.02,9 минуты и без единого промаха.

Второй стала немка Янина Хеттих-Вальц (+20,5, 0 промахов), третьей — француженка Жюлия Симон (+29,6, 1 промах).

Экс-россиянка Дарья Виролайнен, выступающая за Финляндию, пришла 59-й. Отставание от победительницы — 7 минут 5,9 секунд.

Лиза Виттоцци
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