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14 февраля, 20:42

Йоханнес Бе выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира

Руслан Минаев
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Йоханнес Бе.
Фото AFP

Норвежец Йоханнес Бе победил в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).

Спортсмен прошел дистанцию за 45 минут 49,0 секунды, допустив один промах. Второе место занял брат победителя Тарьей Бе, отстав от лидера за 58,9 секунды при 1 промахе. Третьим финишировал немец Бенедикт Долль (+1.53,3 при 1 промахе).

Российские спортсмены не могут принимать участия в международных стартах после решения IBU об отстранении в марте 2022 года. В сентябре 2022-го организация продлила санкции в отношении россиян до дальнейшего уведомления.

Чемпионат мира по биатлону-2024 проходит с 7 по 18 февраля.

Биатлон
Бенедикт Долль
Йоханнес Бе
Тарьей Бе
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