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Ярошенко: «Если учесть, что Бабиков — чемпион мира, серебряная медаль ЧЕ не так значительна»

Ярошенко оценил серебро Бабикова в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Арбере
Карен Саркисян
Корреспондент

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко прокомментировал выступление российского биатлониста Антона Бабикова в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Арбере.

«Чемпионат Европы — второе соревнование по важности после Олимпиады, за которые спортсмены получают призовые и стипендии, — приводит слова Ярошенко «Чемпионат». — Я думаю, на чемпионате Европы Антона мотивируют призовые. А что, спортсмены только за медалью едут на Олимпиаду? Это хорошие деньги«.

По его словам, серебряная медаль чемпионата Европы существенна для материального блага биатлониста.

«Если учесть, что Бабиков — чемпион мира, серебряная медаль ЧЕ не так значительна. Но существенна для его материального блага, а также помогает отчитаться перед Министерством спорта», — сказал он.

Победу в индивидуальной гонке на чемпионате Европы одержал норвежец Сверре Дален Аспенес. Бабиков завоевал серебро, уступив победителю больше 11 секунд.

Источник: https://www.championat.com/biathlon/news-4588311-yaroshenko-esli-uchest-chto-babikov-chempion-mira-serebryanaya-medal-che-ne-tak-znachitelna.html
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