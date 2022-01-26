Ярошенко оценил серебро Бабикова в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Арбере

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко прокомментировал выступление российского биатлониста Антона Бабикова в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Арбере.

«Чемпионат Европы — второе соревнование по важности после Олимпиады, за которые спортсмены получают призовые и стипендии, — приводит слова Ярошенко «Чемпионат». — Я думаю, на чемпионате Европы Антона мотивируют призовые. А что, спортсмены только за медалью едут на Олимпиаду? Это хорошие деньги«.

По его словам, серебряная медаль чемпионата Европы существенна для материального блага биатлониста.

«Если учесть, что Бабиков — чемпион мира, серебряная медаль ЧЕ не так значительна. Но существенна для его материального блага, а также помогает отчитаться перед Министерством спорта», — сказал он.

Победу в индивидуальной гонке на чемпионате Европы одержал норвежец Сверре Дален Аспенес. Бабиков завоевал серебро, уступив победителю больше 11 секунд.